St-André : Un père ivre, à vélo, traîne par terre son enfant

Ivre, un St-Andréen de 26 ans n’a rien trouvé de mieux à faire que de tenter de transporter son fils, âgé d’un an, sur un vélo au mépris des règles de sécurité. Après quelques coups de pédales, l’homme chute se relève mais traîne sur quelques mètres son fils, relate le Journal de l'ile.



La maltraitance ne s’arrête pas là. Le père giflera également l’enfant pendant son sommeil, de retour chez sa mère. Les pompiers sont alertés, l’enfant transporté à l’hôpital. Il présente une fracture de la cheville et des égratignures.



Pour ces faits, l’homme a été placé en garde à vue et devrait être présenté devant la justice ce lundi, indique le JIR.