St-André: Un gramoune roué de coups et séquestré à son domicile

Un homme de 69 ans a été frappé et séquestré dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile à Saint-André. Ligoté, frappé violemment à plusieurs reprises notamment au visage, le gramoune a raconté son clavaire ce jeudi matin sur les ondes de Radio Freedom alors qu’il sortait de l’hôpital.



Les malfrats armés d’un marteau et d’un sabre, ont menacé et roué de coups leur victime dans le but d’obtenir de l’argent. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, ils se sont enfuis avec la somme de 2 000 euros, cachés dans une armoire, mais aussi la voiture et le quad du sexagénaire.



Une enquête a été ouverte. Si le quad a été retrouvé, sa voiture, une Mazda, est toujours recherchée par la police ainsi évidemment que les deux agresseurs.