St-André : Les gendarmes saisissent 120.000€ et 5 véhicules de luxe

Le 16 mai 2017, après plusieurs surveillances, les gendarmes de la section de recherches (SR) de Saint-Denis ont procédé au démantèlement d’une salle de jeu clandestine sur la commune de Saint-André.



Les perquisitions des militaires ont permis la saisie de 120.000€ en numéraire et de 5 véhicules haut de gamme pour une valeur totale de 132.000€. Les organisateurs et l’un des joueurs les plus assidus seront convoqués en Justice prochainement.