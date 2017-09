Mail Communiqué St-André : Les élus de l'opposition Demain La Réunion restent "attentifs" sur l'affaire de l'Amicale du personnel





M. Virapoullé n'a pas voulu ou a été incapable de répondre à la demande de Monsieur Nativel, s'agissant d'apporter les preuves du désistement de cet avocat, qui est pourtant la pièce essentielle pour provoquer sa demande et permettre aux conseillers d'apprécier la véracité des dires.



Si ces preuves n'existent pas, quel est le but de la manœuvre ? Le Conseil Municipal aurait il été induit en erreur ?



Que va dire le contrôle de Légalité en voyant ce dossier où il manque la pièce primordiale qu'est le courrier de désistement de l'avocat ? Il y a aussi un déficit flagrant (volontaire ?) d'informations vis-à-vis des conseillers en général et de ceux de l'opposition en particulier.



De plus l'article L 2122-17 du code des collectivités stipule que le maire empêché soit représenté dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations.



Dès lors nous nous posons la question : verra-t-on Mme Chane-To, 1ère adjointe venir au tribunal pour requérir contre Monsieur Virapoullé et ne défendre QUE les intérêts de la collectivité, lors du procès qui doit avoir lieu très bientôt ? D'ores et déjà sa tâche se révélera difficile et la situation inédite !



Nous restons attentifs quant au déroulement de cette affaire pour que les intérêts de la collectivité et de la population soient préservés.



Les conseillers municipaux de Demain La Réunion

Demain La Reunion

