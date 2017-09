Mail La grande Une St-André : Les chiens maltraités se sont volatilisés Complètement affamés ou attachés avec une chaîne d’un mètre cinquante à peine, les deux chiens rescapés de la cour de Saint-André sont en piteux état. Pour la dizaine d’autres, qui avaient été signalés, c’est le mystère.





En tout, une dizaine de chiens ont été signalés, mais ils ont bien disparu de la cour de leur propriétaire peu scrupuleux. De plus, aucune trace des animaux à la fourrière. Impossible donc de savoir si il y a eu verbalisation pour maltraitance. en ce qui concerne le cas du chien décédé dont le cadavre avait été laissé à l'abandon, impossible de savoir ce que le propriétaire en a fait.



Les animaux ont tout simplement disparu



"Le cas a été signalé plusieurs fois par le voisinage mais rien n’a été fait depuis l’année dernière. Les policiers ont été informés que les animaux étaient attachés en plein soleil, sans rien à manger ni à boire.



Après avoir découvert le cadavre d'un chien laissé à l'abandon pendant plusieurs jours dans une cour à Saint-André, les membres d'une association d'aide aux animaux ont fait le déplacement cet après-midi. Un signalement avait été fait à la police municipale, qui a été suivi d'effets … déconcertants.





Dans le voisinage, le propriétaire est bien connu. "Mon mari leur donne à manger quelques fois tellement ils sont squelettiques. La chienne qui reste a mis bas mais ses chiots ont disparu il y a quelques jours, elle les cherche partout" témoigne une voisine, qui ajoute avoir été témoin de maltraitances au sabre sur les animaux.



"Ce n'est pas parce que l'on s'occuppe des animaux qu'on oublie les humains"



Elisabeth, sur place nourrit la chienne squelettique qui se jette sur la nourriture. "Ce qui nous fait réagir c’est leur maigreur, ils n’ont pas la joie de vivre. Ils ont peur de l’humain. Il n’y a que nous qui pouvons faire bouger les choses. Il faut que les hommes politiques se bougent aussi. Ce n’est pas parce qu’on nourrit les animaux qu’on oublie les êtres humains…" conclut-elle.



Laurence Gilibert



