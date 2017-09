St-André : Le conseil municipal dit oui à 34 nouvelles caméras de vidéo protection

Afin de renforcer la lutte contre la délinquance et les actes d’incivilité, les élus du conseil municipal de Saint-André ont adopté hier à l’unanimité le déploiement de 34 nouvelles caméras de vidéo protection. D’un coût total de 494 000 euros, ces dernières seront réparties dans les quartiers du centre-ville, de Fayard, à Colosse et à Cambuston.



Ces 34 nouvelles caméras viendront s’ajouter aux 11 caméras déjà installées par la commune de l’Est.



Pour la municipalité saint-andréenne, "l’apport du dispositif de vidéo protection n’est plus à démontrer", dans le contexte actuel "où le risque terroriste est omniprésent". "La vidéo protection est un outil participant à l'aboutissement des procédures judiciaires, en plus d’être un dispositif dissuasif au quotidien, concernant les actes d’incivilité", ajoute la mairie.



Sur les 494 000 euros que coûteront ces nouvelles caméras, 50% seront payées par la commune et l’autre partie proviendra d’une subvention sollicitée auprès du Fonds Interministériel de Prévention de La Délinquance (FIPD).



Outre l’installation de ces nouvelles caméras, le Centre de supervision urbain sera remis aux normes et bénéficiera d’un matériel technique dernier cri.