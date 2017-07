St-André : Le conflit entre enfants finit devant le tribunal

A l’origine de cette affaire, une histoire floue de conflit entre enfants d'un même quartier de St-André.



Alors que la mère de l’un d’entre-eux demande des explications, Cédric L, qui n'a rien à voir dans l'histoire, s’interpose et insulte la mère de famille. Le lendemain, ce dernier aurait reçu des messages anonymes mettant en cause sa fidélité dans son couple qui proviendrait de la femme, a-t-il tenté d’expliquer devant le tribunal de St-Denis hier. La situation va dégénérer quand la mère de famille et son mari croisent dans la rue Cédric L et un dalon mardi dernier. Une bagarre éclate, raconte la presse écrite. Des jours d’ITT seront délivrés au couple.



Déjà condamnés pour violences en réunion, Cédric L et son dalon ont écopé de 10 mois de prison dont trois de sursis avec mise à l’épreuve.