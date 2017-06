St-André: La course-poursuite de deux frères se termine en prison

Les faits se sont produits ce samedi matin à Saint-André. Deux frères, ivres, à bord d’une voiture volée, ont entamé une course-poursuite avec les policiers. Une course folle qui aurait pu mal finir puisque les deux individus ont failli renverser une piétonne.



Rattrapés et interpellés par les forces de l’ordre dans les hauts de Sainte-Suzanne, les deux frères n’hésiteront pas également à insulter et menacer au passage les policiers.



Hier, ils ont été condamnés à un an de prison. L’un déjà connu de la justice et sous contrôle judiciaire a vu la totalité de son sursis révoqué. Pour l’autre, sa peine a été assortie d’un sursis de 6 mois avec mise à l’épreuve, rapportent les médias écrits de ce jour.