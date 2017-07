Mail Culture St-André: De nombreuses activités pour les marmailles au festival Dékont'

Depuis lundi se déroule le Festival Dékont', qui se tiendra jusqu'à vendredi au Bisik, à Saint-Benoît. La première journée a accueilli plus de 100 jeunes participants qui ont pu profiter des différents ateliers proposés : enregistrement avec Fabrice CKS, Balade contée avec Foulsapat, danse Africaine avec Athanase, peinture avec Christine Wassmer ou encore chant et guitare avec Sergio Marchand. Des ateliers de 30 minutes environ qui permettent aux marmailles de découvrir la culture réunionnaise et la tradition orale de notre île au travers de la chanson et de l'univers du conte créole.



Les spectacles de la journée ont été assurés par la compagnie Noujou. "Vilin Ti Kanar" et "Ti Jan, prèsk Roi" ont rencontré un vif succès et les marmailles sont repartis sans doute plus riches de nos traditions.



Lors de la deuxième journée, de nouveaux ateliers et de nouveaux spectacles étaient organisés. Pas moins de 150 marmailles se sont essayé au djembé avec Athanase Adjassa, ancien danseur professionnel, chorégraphe et percussionniste de la Troupe Nationale des Ballets du Togo ou découvrir le tressage en palme de coco avec Séverine Infante. Beurty Dubard, directeur artistique du festival Dékont' mais aussi agriconteur, et James Scott Mc Donald ont emmené chacun leur tour en balade contée les petits festivaliers.



Les Vertigoz, Jean Amemoutou aux percus et Stéphane Payet au chant ont quant à eux animé un atelier de création de chansons improvisées et offert un spectacle où les jeunes spectateurs ont pu faire découvrir leur talent. C'est ensuite James Scott Mc Donald qui a enflammé l'auditoire avec ses contes contemporains et son énergie communicative pour poursuivre la journée au rythme des autres ateliers déjà présentés hier.

Le Festival Dékont', c'est en effet chaque jour de nouvelles activités à découvrir. Tous les ateliers seront proposés en alternance, en matinée (de 9h à 11h30) et en après-midi (de 13h30 à 16h00), et chaque demi-journée du festival est clôturée par un spectacle original et souvent inédit. Le vendredi 28 juillet, un spectacle de clôture sera proposé au au grand public à 17 heures.



Zinfos974 Lu 29 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Pauline Hoarau : Son premier rôle dans le film de Luc Besson Une Réunionnaise dans l'émission "Un dîner presque parfait"