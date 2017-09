"Souvenirs d'une enfance créole", tome 1... En espérant qu'il y en aura bien un second !

Nous n'en revenons pas, les éditeurs et moi-même !



Hier après-midi, à la librairie Gérard à Saint-Denis, la séance de dédicaces est allée bien au-delà de ce que nous espérions. Je ne sais plus combien de signatures j'ai dû effectuer mais in tas èk in paquet sûrement. Les charmantes dames de la librairie, elles-mêmes, n'en croyaient pas leurs yeux... et leur tiroir-caisse.



J'ai eu le bonheur de voir ou revoir des amis de ma génération, Jean-Marc Bédier, Jean Chatel, Gangate, Jacques Tillier (dont l'annonce a fait venir les amateurs), Eric Boulogne, Jean-Marie Dupuis, la fille de mon arrière-cousin Jerry Vitry, "Dédé" Maurice qui m'avait fait une publicité du Tonnerre de Zeus, Roger Lavergne et tant d'autres ; des parfaits inconnus avec qui on a pu converser fort agréablement...



Qui plus est, Dédé m'a apporté de quoi me réconforter le moral (et l'estomac et le gosier) avec les confitures de son épouse, et ses liqueurs dues à la seule imagination issue de son fertile et très goûteux cerveau !

Voilà ce que je suis heureux de partager avec vous tous ce matin. JULOT.

La photo est de notre ami Dédé-Maurice. Ici avec Gangate.