"Soupçons d'emplois fictifs au Modem, Thierry Robert doit quitter le groupe à l'Assemblée !"

http://www.leparisien.fr/faits-divers/assistants-parlementaires-du-modem-un-temoignage-embarrassant-pour-sarnez-14-09-2017-7258998.php#xtor=AD-1481423554 Le Parisien a révélé ce jeudi 14 septembre de nouvelles preuves accablantes dans le dossier des emplois fictifs des attachés parlementaires Modem au parlement européen.



La Société Civile de Saint-Leu demande solennellement à Thierry Robert, député Modem/LPA de la 7e circonscription de La Réunion de quitter le groupe MoDem à l'Assemblée Nationale auquel il appartient en signe de protestation contre de telles preuves accablantes contre ses amis François Bayrou et Marielle de Sarnez.



Dans un contexte de moralisation de la vie publique et de défiance générale vis à vis des politiques, les Saint-Leusiens ne veulent surtout pas être associés à de telles pratiques qui nuiraient à leur bonne réputation et à leur honneur.







Pour la Société Civile de Saint-Leu

Vincent Défaud