Soupçons contre le ministre Richard Ferrand : Une enquête préliminaire ouverte

Il s’agit de la première affaire du mandat d’Emmanuel Macron. Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, était visé par la plainte d’une association anticorruption et voilà qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Brest ce jeudi.



Selon le Canard Enchaîné, les Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était le directeur général de 1998 à 2012, ont loué un local commercial pour ouvrir un centre de soins en 2011. Mais c’est le local de la société immobilière appartenant à la compagne de Richard Ferrand qui a été choisi. Elle a ensuite monté une société civile immobilière (SCI) et a pu obtenir un prêt bancaire équivalant à la totalité du prix des locaux. Ils ont donc pu être rénovés pour un montant de 184.000 euros, et ce grâce à la mutuelle.



L’avocat qui avait mis en place le montage a avoué au Parisien : "J'ai tout de suite compris la manœuvre, et cela m'avait choqué à l'époque (…) Richard Ferrand allait louer l'immeuble à la mutuelle et il allait s'enrichir avec tous les travaux à la charge de celle-ci. Il faut appeler un chat un chat".



Le ministre est également soupçonné de clientélisme, selon le Monde, avec des contrats obtenus pour son ex-femme, sa compagne, et l’embauche du compagnon de celle qui lui a succédé à la tête des Mutuelles de Bretagne, en tant qu’assistant parlementaire.



Emmanuel Macron n’a pas souhaité s’exprimer.