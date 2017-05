Souffrant de "phobie administrative", Thomas Thévenoud condamné

Thomas Thévenoud, ancien secrétaire d'Etat au Commerce extérieur sous le quinquennat Hollande, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 0 une peine d'inéligibilité d'un an. Egalement sur le banc des accusés, sa femme qui était cheffe de cabinet du président du Sénat. Cette dernière a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois avec sursis.



Poursuivi pour "omission déclarative", il est reproché au couple d’avoir déclaré en retard leurs revenus entre 2009 et 2013. Le parlementaire qui avait déclaré pour sa défense souffrir de "phobie administrative", n’avait également soumis aucune déclaration en 2012. La situation a été régularisée depuis 2014 après le scandale.



Une peine jugée "à minima" par Libération au regard des 5 années d’inéligibilité et l’année de sursis requises contre le député de Saône-et-Loire de 43 ans.



Secrétaire d'Etat durant neuf jours à l’été 2014, Thomas Thévenoud a annoncé en mars dernier qu’il ne se représenterait aux prochaines législatives en même temps qu'il annonçait son retrait de la vie politique.