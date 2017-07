Sortie du film Valérian: Le grand jour pour Pauline Hoarau

Avec la sortie du film " Valérian et la cité des mille planètes " réalisé par Luc Besson, une Réunionnaise est à l’honneur aujourd’hui et il s’agit de Pauline Hoarau. La jeune actrice s’est fait remarquer en 2011 lorsqu’elle a remporté le concours Elite Model Look Réunion. Après avoir défilé pour les plus grandes maisons de haute couture, elle se retrouve maintenant dans le film d’un des plus célèbres réalisateurs et producteurs français, Luc Besson.



Dans ce film à gros budget, la jeune Pauline Hoarau joue le rôle de l’Impératrice Aloï, aux cotés de Rihanna et Cara Delevingne. Son personnage est un extraterrestre, une impératrice qu’elle définit comme quelqu’un " d’aimant, attentionné, et paisible (…) " avec un cœur " (…) magnifique et pur ".



Ce film représente le plus gros budget pour un film français avec 197 millions d’euros d’investissement. Son réalisateur espère des recettes comprises entre 300 et 500 millions d’euros.



Le film sort aujourd’hui dans les salles de l’île.



Synopsis : Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'Univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.