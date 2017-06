Sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris: "Un crime contre l'environnement"

"La décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris était attendue, c'était un de ses engagements de campagne, il n'a fait que tenir une promesse sur laquelle il a été élu. D.Trump n'est pas isolé sur cette ligne dans son pays, il est soutenu, il est applaudi par certains. Il s'agit, au delà du président US, d'une offensive de grande ampleur menée en grande en partie par les milieux d'affaires américains contre 2 principes majeurs :

Premièrement, c'est le rejet d'un traité international de grande ampleur, c'est à dire un accord signé par la quasi totalité des pays de la planète. Le principe d'équité, base de ce traité, l'effort des plus riches envers les plus démunis, est détruit : les fonds destinés à la protection de pays et populations les plus en difficulté vont fondre comme fond la glace sur l'Antarctique.

Ensuite, c'est l'environnement, donc notre capacité à vivre sur Terre, qui est mis en danger. Il s'agit d'un crime contre l'environnement mais également d'un crime contre l'humanité.

Les discours sont insuffisants, il semble indispensable d'envisager d'aller au delà des indignations verbales sans effet pour prendre cette question à sa bonne dimension.

J'appelle donc E.Macron à inviter l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris à réfléchir et à s'engager dans une action d'envergure visant à faire respecter les engagements de l'accord de Paris par les Etats-Unis."

Vanessa Miranville

Maire de la Possession

Présidente de CREA (Citoyens de la Réunion en Action)