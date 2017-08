Sortie de route mortelle à la cascade Niagara : La thèse accidentelle privilégiée

On en sait un peu plus sur l’accident mortel de samedi soir à Sainte-Suzanne. Pour rappel, un homme âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après avoir perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course en contrebas du radier qui mène à la cascade.



Selon les informations du Quotidien, la victime "aurait tenté de franchir le radier sous une pluie battante", faisant "dévier son véhicule de sa trajectoire".



Le véhicule finira sa course en contrebas du radier, retourné sur le toit.



Pour l’heure, la thèse accidentelle est avancée par les enquêteurs pour expliquer ce drame.



Une autopsie est prévue ce lundi.