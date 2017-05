Mail ZinfosBlog à la Une Sorry seems to be the hardest world

Sans tambour ni trompette, l'Héritier a ajourné le Parlement pour cause de Budget.

Tel un poltron c'est plutôt la fuite en avant face aux scandales. Il faut dire que son gouvernement reste constant dans la débandade. On a l'impression de visionner "vidéo gag" et le best of des chutes spectaculaires. Si les sondages pouvaient parler, ce serait à coup sûr la dégringolade la plus violente de l'histoire politique du pays.

Depuis le lancement de Parliament TV, il a réussit à ressouder l'opposition et a donné par son incompétence un sursis au Parti Travailliste, le PMSD et le MMM. C'est dire la performance.



La Mauricienne songe à entrer dans un mouvement de grève de la faim pour protester contre la fermeture de la chaine Parliament TV durant trois semaines. Pour le prix de l'installation de ce dispositif ( Rs 120 millions), la Mauricienne estime que c'est du vol. Il faut bien le rentabiliser. Mais entre les vacances à rallonges des parlementaires et des machins ajournés, ne plus pouvoir suivre son feuilleton préféré du mardi est un véritable scandale !



Mais à bien réfléchir une grève de la faim à la veille du mois de Ramadan après un carême chrétien pour la Pâques...il doit bien y avoir d'autres solutions. Si les lecteurs de zinfo974 sont disposés à proposer quelque chose de plus sympathique. La Mauricienne reste à l'écoute.



Le petit Pravind a sermonné les grévistes de la faim de SCBG et de Bramer Assets Management pour qu’ils mettent fin à leurs grève. "Si tou dimoune coumence fer la grève, bé couma pou roule péi la ? La grève pas ène solution ça ! Le problème ce ancien ministre qui ti éna responsabilité sa dossier la ine sauvé et péna cash pou paye bane dimounes la."



Ayo ! Celui-là risque de s'en prendre une en plein poire. Un employé de la CNT a lui aussi eu le chic de se mettre dans une grève de la faim après avoir été suspendu illégalement selon lui. Il veut ainsi dénoncer la manière de faire de la direction de la compagnie car compte à son actif 24 ans de service.



Vous l'aurez compris, la grève de la faim ou grève tout court est devenue pour les citoyens mauriciens une arme silencieuse pour protester contre l'injustice.



Il faut dire qu'il y a de quoi grogner, après la pluie d'emmerdes que récolte ce gouvernement on est en droit de se demander ce qui va suivre. Les malheurs de Pravind sont en train d'entrer dans l'Histoire. C'est la Loi de l'Emmerdement Maximum ou Loi de Murphy : "tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal".



Paul Bérenger ancien leader de l'opposition avait bien résumé le Premier ministre en le surnommant "affectueusement" : " ti crétin ou Pinnochio". Il vient de lui en coller une autre : "ti malelvé meskin".



Il faut dire qu'il y a de quoi. Par la faute de la matante de "ti crétin", le Parlement ne fonctionne plus. Aucune impartialité, elle semble au service du gouvernement. Quand aux autres promesses, le petit Pravind a appliqué un 49.3 avec son projet Metro Express et la carte biométrique. Faire le contraire de ce qu'on défendait autrefois.

2013 : " le Metro un crime, une hypothèque sur l'avenir du pays". CHECK.

2011 : " la carte nationale d'identité porte atteinte aux libertés individuelles. Les données stockées sur les citoyens piétinent la liberté civile". CHECK.



Il ne faut pas s’étonner de la posture adoptée par le petit Pravind Jugnauth, celui-là même qui a encore son affaire Medpoint sur la tête, qui est parfaitement à l’aise avec ses conseillers qui ont eu et qui ont maille à partir avec la justice.



Maunthrooa le conseiller très spécial, Alvaro le bellâtre milliardaire, des agents ou activistes, des modèles d’intégrité et de rectitude, comme Mary Jane Gayle Yerriah à l’Equal Opportunities Commission, Yooshreen Choomka à l’IBA et Kailash Trilochun à la FIU. Sudhir Sesungkur qui fait l’objet d’enquêtes de la part de l’organisme dont il a aujourd’hui la responsabilité, la Financial Services Commission. Sanspeur le grand manitou qui gère les boards comme des agences immobilières sans projet productif.

L'auto augmentation de salaires au Cardiac Centre de la très très proche amie du ministre Gayan, l'affaire des biscuits ordinaires vendus à l’aéroport comme produits de luxe après un simple changement d’emballage d'une des filles de Maya l'hystérique, matante du petit Pravind et Speaker de l'Assemblée.



Que voulez-vous que l’on pense de ce Premier ministre-là ! Lui le champion des dommages et intérêts.



Il doit une partie de sa fortune à cette manne tombée du ciel. Rappelez-vous.

L'affaire du Sun Trust. Un million et des poussières pour rupture d'un contrat en "béton" dans les poches de l'Héritier mais où subsiste plusieurs interrogations et non pas des moindres sur le financement, l'acquisition de cet immeuble sur le marché de l'immobilier pour 1 125000€.



26 décembre 2012.

Il ne digère pas le fait d’avoir été arrêté dans le cadre de l’affaire Mauritius Institute of Training and Development (MITD). L'Héritier estime que ses droits constitutionnels à la liberté ont été bafoués par cette arrestation et cette détention illégale. Il a donc décidé de se tourner vers la Cour suprême pour demander réparation. Il réclame des dommages de l’ordre de 2 500000€ conjointement à l’État et à l’assistant commissaire de police. Le scandale MIT : plainte contre lui, au nom de l’État, concernant un délit de sédition. On lui reproche d’avoir fait des allégations contre un enseignant du MITD et d’avoir qualifié le gouvernement de pédophile.



Le procès est en cours. Il considère que son arrestation illégale a causé beaucoup de stress et d’anxiété à sa femme et ses enfants.



Affaire Sobrinho : il réclame 250 000€ pour diffamation à Paul Bérenger, Reza Uteem et une radio privée. Dans le but de "nettoye zot".



Ce serait le pompon si il réclame à la Mauricienne des dommages et intérêts pour impertinence.





Suivez le ZinfosBlog de la Mauricienne. Comme la chanson d'Elton John. La rupture est profonde. L'Héritier qui a le charisme aussi mou et collant qu'un kalamindas n'arrive pas à convaincre grand monde tant son incompétence à gérer un pays où il pleut des emmerdes et des scandales comme sous un arrosoir automatique éclabousse tout le monde, son propre parti inclus. La Mauricienne Lu 96 fois



