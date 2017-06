Son fils attaché parlementaire : Droit de réponse de Nadia Ramassamy

Je souhaite exercer mon droit de réponse quant à l'information relayée de l'édito paru ce week-end insinuant une collaboration compromettante de mon fils, Charles-Antoine Nillameyom.



Ayant toujours promu l'intégrité, l'honnêteté et la justice, je précise que cette collaboration est totalement bénévole et ne bénéficie en rien d'une rémunération ou d'une quelconque subvention ou indemnisation de l'assemblée nationale ou même d'une collectivité publique.



Etant spécialisé dans le domaine de la protection sociale et la santé, M. Nillameyom m'a apporté son soutien et son expertise durant mes campagnes et me conseille aujourd'hui sur certains points techniques et juridiques.



Aussi, je rappelle que quand une information est publiée, le travail journalistique est de chercher à vérifier et étayer le contenu de l'information publiée. Je reste donc entièrement disponible pour répondre aux questions des journalistes.



Nadia Ramassamy