Solidarité : La Course Duo se tiendra le 25 juin prochain à l'Etang-Salé

La Course DUO organisée par Famill'Espoir aura lieu le dimanche 25 juin au matin sur la forêt de l'Etang-Salé. Le top départ se fera devant le Golf Club de Bourbon.Alors que Famill'Espoir est une association qui soutient les familles d'enfants à besoins spéciaux ou porteurs de maladie chronique, la course DUO vise à faire courir (ou marcher) un enfant ou un adulte malade avec une personne en bonne santé.Les fonds récoltés sont reversés aux actions de soutien à destination des familles, tout au long de l'année. L'an dernier, la course avait réuni près de 800 participants.--La page Facebook juste ici