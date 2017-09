Solférino, le siège parisien du PS est à vendre

A vendre, hôtel particulier de 3.000 m2, VIIe arrondissement de Paris... Le PS, qui occupe cet hôtel particulier depuis 1981, a décidé de mettre en vente son siège du 10 rue de Solférino.



Objectif : Assainir ses finances après la double débâcle des présidentielle et législatives, et "préparer l'avenir".



Selon le trésorier du parti, Jean-François Debat, "se maintenir à Solférino coûterait quatre millions d'euros par an".



Un appel d'offres sera lancé pour cette vente qui durera plusieurs mois.