Soirée Gourmande et soirée brocante ce samedi sur le front de mer de St Paul

Le plein d'animations sur le front de mer de St Paul ce samedi. Bonnes affaires, sortie familiale et restauration, tout est réuni pour une belle soirée.Tienbooo Communication donne rendez-vous au public pour deux manifestations en une: Food Festival et brocante de nuit de St Paul dès 19h.Le public ayant montré son grand appétit pour les cuisines de rue retour du Food Festival qui est devenu une manifestation mensuelle. Des food trucks vont donc se regrouper pour offrir le plein de saveurs au public. Tienbooo Communication propose de faire d'une pierre deux coups en y associant cette fois un déballage à la lueur de la lune. Avec la brocante de nuit, il s'agit donc de donner l'occasion au public de se débarrasser d'objets personnels. à petits prix et de donner une seconde vie aux ces mêmes objets qu'on aurait pu retrouver sur les bords de rue.Le retour de la Brocante de nuit de St Paul aura lieu ce samedi 12 août de 18h à 23h sur l’Esplanade du Front de Mer. Une brocante et le food festival dans une ambiance de fête avec de la danse en ligne, de l'animation musicale entre autres.Pour participer à l'évènement brocante de nuit et Food Festival: www.tienbooo.com / 0692 85 28 59 - email : tienbooocom@wanadoo.fr