Une peine de prison pour des actes de maltraitance de son animal domestique, ce n’est pas commun. Mais un Portugais de 42 ans habitant dans le Val-de-Marne, a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir battu son chien. Il l’avait fouetté en lui tenant les pattes arrière, avant de le jeter au sol et lui donner un coup de pied.



Si le propriétaire de l’animal dit ne pas avoir " fouetté fort, ni méchamment " et assure aimer son chien, devant le tribunal correctionnel de Créteil, le juge n’était pas du même avis. "Et quand vous êtes méchant alors, vous lui faites quoi au chien? Tant qu'il n'y a pas de sang qui coule, c'est pas méchant, c'est ça?".



L’homme aurait maltraité ce chien régulièrement, ainsi qu’un autre auparavant. Il avait déjà été condamné pour des faits de détention de drogues et possession d’armes, entre autres. Ajoutés aux six mois ferme, une ancienne peine avec sursis, de quatre mois de prison, et l’interdiction de posséder un animal pendant cinq ans.