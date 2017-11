Six champions avec les marmailles de 1000 Sourires au Golf du Bassin Bleu

Le “putting”, le “coup roulé” ou encore le “swing” n’ont plus de secrets pour eux. Ce mercredi, une vingtaine de petits Saint-Paulois de l’association 1000 Sourires ont tapé leurs premières balles au Golf du Bassin Bleu. Les VIM (Very Important Marmailles) ont profité des précieux conseils de six stars du golf. Ils ont ainsi pu jouer avec trois golfeurs professionnels, la saint-pierroise Jade Schaeffer, François Calmels et Fabien Marty, ainsi que trois champions réunionnais amateurs, Alexandra Delavigne, Loïc Heurtin et Mathieu Touneji.



“Nous sommes heureux de faire découvrir ce sport aux enfants de 1000 Sourires depuis maintenant trois ans, se réjouit Aurélie Baude, directrice d’exploitation du Golf du Bassin Bleu. Les enfants repartent toujours contents, et pour nous c’est l’occasion de montrer que le golf est accessible à tous.”



Jade Schaeffer, golfeuse professionnelle originaire de Saint-Pierre a déclaré: “Je peux déjà dire qu’il y a des petites pépites parmi ces enfants”.