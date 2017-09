Six candidates en lice pour l'élection de Miss Montagne 2017

Six jeunes filles âgées de 15 à 17 ans sont en lice pour le titre de Miss Montagne. L'élection organisée par l'association Rand Dan Rond se tiendra le samedi 9 septembre prochain, sous le thème "sport et bien être", sur le grand terrain de Saint-Bernard lors de la fête canton.



Les prétendantes au titre de Miss Montagne se préparent depuis un mois sous les directives de Cassandra Legras, présidente du comité Mister Réunion. Le Jour J, il y aura 2 jurys différents. Un qui élira les trois d'entre elles qui remporteront les écharpes de Miss et dauphines de "Miss Montagne 2017", et un autre jury composé du comité Miss Jeunesse Réunion, qui choisira aussi trois demoiselles qui auront l'opportunité d'être qualifiées d'offices pour l'élection de ce comité.



Les candidates présenteront 4 tableaux lors de cette soirée : folklorique, ville, sport, tenue de soirée. Les candidats de Mister Réunion seront présents pour l'occasion, tout comme les mannequins Made'L Réunion.



Sur la photo, autour de Miss Jeunesse Réunion 2017, de gauche à droite : Audrey Aipar, Eloïse Virapin, Maylis Barbe, Judicaëlle Eléonore, Lauryne Emart, Marion Bastide.