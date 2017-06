Mail La grande Une Sitarane et les buveurs de sang

Dans la première partie de cet épisode spécial consacré à Sitarane, notre équipe d'investigation Paranormal 974 a enquêté sur la vie du sorcier.



Sitarane occupe dans la mémoire locale une place tout à fait exceptionnelle. V oici le récit de l'affaire Sitarane et des buveurs de sang. Un retour sur les traces du criminel, devenu aujourd'hui une légende.



Dans le prochain épisode, découvrez l'enquête de nuit réalisée sur la tombe de Sitarane et le culte voué au sorcier.

