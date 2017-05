Sismicité toujours élevée au ​Piton de la Fournaise

La préfecture fait un nouveau point sur la situation au volcan ce vendredi soir. L' alerte 1 éruption probable ou imminente reste maintenue.



"La sismicité enregistrée par les instruments de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise est toujours élevée. Depuis la fin de la phase du trémor éruptif jeudi 18 mai 2017 à 01h00, 51 séismes volcano-tectoniques superficiels (<2km de profondeur) et 26 séismes profonds ont été enregistrés.



Ces séismes sont localisés sous la zone sommitale et sous le secteur nord-est de l’Enclos Fouqué (notamment au pied du Piton de Crac).



Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution dans les heures à venir.



Pour rappel, le préfet de La Réunion a décidé du passage en niveau d’alerte 1 : « éruption probable ou imminente » du plan ORSEC* Volcan, le jeudi 18 mai 2017 à 10h30.



Le Préfet de La Réunion rappelle que l’accès du public à l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, restent interdits jusqu’à nouvel avis.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts sont chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.



* ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile"