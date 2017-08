Singapour : Les images spectaculaires d'une terrible collision

Les images de cet impressionnant accident de la route font froid dans le dos et laissent présager de terribles conséquences pour un motard et son passager.



Le 24 juillet 2017 à Singapour, une voiture est immobilisée sur la voie de droite d'une autoroute quand un motard et son passager viennent de plein fouet percuter l'arrière du véhicule.



La scène a été filmée par la dashcam d'un automobiliste. Dans le choc, d'une grande violence, le passager est propulsé dans les airs avant d'atterrir plusieurs mètres plus loin. Le pilote, quant à lui, a été stoppé par la porte du coffre restée ouverte.



Selon le site Koreus, le motard âgé de 24 ans et son passager de 21 ans ont survécu à ce crash et ont été rapidement transférés à l'hôpital, souffrant de fractures multiples.