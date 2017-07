"Simone Veil incarnait l'indépendance, la paix et le combat féministe" (Monique Orphé)

Monique Orphé

C’est avec regret que j’apprends le décès d’une grande dame, Simone Veil, un nom désormais ancré dans notre histoire française.Rescapée de la Shoah, Elle aura traversé le XXème siècle et une partie du XXIème en incarnant l’indépendance, la paix et le combat féministe.Elle était une femme politique, une pionnière, car elle a été la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature mais aussi première femme à siéger au conseil d’administration de l’ORTF.Nous nous souviendrons d'elle comme étant une fervente défenderesse des droits des femmes, à qui nous devons la liberté de disposer de notre corps et la possibilité de choisir le temps de la maternité.Aujourd’hui nous perdons un exemple, une âme combative pour toutes ces luttes difficiles que nous devons continuer de mener.