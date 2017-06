Simone Veil est décédée

Simone Veil est morte ce vendredi à l’âge de 89 ans. L’ancienne ministre de la Santé de Valéry Giscard-d'Estaing était aussi le symbole de l'émancipation des femmes. Elle laissera dans l’histoire la trace de la loi qui porte son nom, obtenue de haute lutte : la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse.



Le mardi 26 novembre 1974, la ministre de la Santé monte à la tribune de l’Assemblée. Le sujet de l'avortement est alors explosif. Son discours restera dans les mémoires. "Il ne sert à rien de travestir les faits : face à un milieu au conservatisme très marqué, je présentais le triple défaut d'être une femme, d'être favorable à la légalisation de l'avortement et enfin, d'être juive", confie-t-elle dans son livre autobiographique. Trois jours de débats seront nécessaires pour que le vote aboutisse.



Elle a aussi été la première femme ministre d'Etat la Ve République (1993, gouvernement Balladur) et la première présidente du Parlement européen (1979).



Née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, Simone Veil passe une enfance "heureuse", comme elle le dit dans son autobiographie, dans la ville de la côte d’Azur. Celle qui se faisait alors appeler Simone Jacquier, et qui avait passé son bac la veille, est arrêtée dans la rue, le 30 mars 1944, par deux SS lors d'un contrôle d'identité.



Déportée avec sa sœur Madeleine et sa mère vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau alors que son père et son frère Jean sont envoyés en Lituanie, elles ne les reverront plus jamais. Seule Simone, sa sœur Denise (engagée à 19 ans à Lyon dans la résistance et déportée à Ravensbrück) et son autre sœur Madeleine (sauvée in-extremis du typhus) réchapperont des camps de la mort.



Simone Veil avait récemment perdu son mari, Antoine, en avril 2013, après 67 ans de vie commune. Trois fils sont nés de leur union.