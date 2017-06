Mail ZinfosBlog (En attente) Simone Veil au Panthéon !

A 16 ans dans l’enfer d’Auschwitz, prise dans la tourmente de la marche de la mort, elle a vécu treize mois dans les camps de concentration. Elle en est revenue. Elle a su mettre des mots mais bien des années plus tard sur une douleur innommable.



A la sortie du tourment, elle s’est remise debout. Elle s’est mise à étudier le droit. Elle est devenue magistrate.



En 1974, elle est chargée de travailler au projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. Et voilà qu’à l’Assemblée nationale, lieu de décision, elle se fait huer, malmener par les hommes élus. La loi passera tout de même.



Simone Veil n’est pas seulement la femme qui a travaillé à la loi sur l’IVG, elle a mis parallèlement en place un véritable cadre de travail pour les infirmières au sein des hôpitaux, elle a su dépoussiéré l’institut Pasteur, elle a fait accompagner financièrement les mères d’enfants en bas âge tout en faisant capoter le projet de Giscard qui envisageait le retour forcé de plusieurs milliers d’Algériens vers leur pays d’origine…



Elle ne fut pas que cela. En 1979, Simone Veil est devenue la première femme élue présidente du Parlement Européen. L'Europe c'était son leitmotiv, son horizon. Elle est partie tranquille. L'Europe est entre de bonnes mains !



Alors, pour garder intacte sa lumière ici-bas signez la pétition pour qu’elle ne s’éteigne pas !

https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-le-panth%C3%A9on-pour-simone-veil



Pour aller plus loin voici quelques ouvrages à lire à son propos :

-une jeunesse au temps de la shoah (2010)

- mes combats les discours d’une vie. (2016)

- une vie (2007







Source : Le Panthéon pour elle, parce qu'elle le vaut bien…Nous partons tous vers le même but. Simone Veil l'a atteint avant nous. Ici-bas, sa mémoire, son existence ne pourraient être effacées.



