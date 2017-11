Simangavole: Les sentiments à l'honneur dans le clip "Mazine"

Simangavole a sorti an août dernier le clip de son titre "Mazine". "Alé ou sa ou vé allé, alé ou sa ou vé allé, allé loin si ou vé alé, alé loin si ou vé. Ou va maziné maziné, ou va mazine a mwin", chante Katy Toave, auteure/compositrice des 13 titres du dernier album du groupe, "pou d'vré".



Un album dans lequel les cinq femmes se livrent plus intimement sur le sentiments réels qui nous animent, avec une envie d’aller au delà des apparences, des idées reçues, des pensées toutes faites, pour "comprendre l’autre pou d’vré"



Tout au long de cet album, au gré des sentiments, Simangavole donne différentes couleurs à son "Maloya Maniér Fanm". Des thèmes sensibles tels que l’abus sexuel sur les enfants dans “Aou”, le terrorisme dans “Kamikaz” ou l’adoption dans “Ti moun” sont abordés. Mais les artistes font part également de leur joie de vivre et de profiter de la vie tout simplement avec les titres “Yala” et “Somanké”.



L’équipe :

Mickaële Ledoux (Kayanm & Chœur)

Sophie Bataille (Pikér/sati & Chœur)

Roukia Adam (Roulér & Choeur)

Natacha Mandrin (Congas/Djembé & Choeur)

Katy Toave (Chant Lead & Auteur/compositeur

Guy Noél Alexis (Ingé Son)

Luciano Mabrouck (Réalisation)



Les dates clés :

1998* Début de l'aventure pour ces cinq femmes qui se sont approprié le maloya à leur manière

2010* Sortie du 1er album “MALOYA MANIÉR FANM”

2010-2017* Participation à des festivals nationaux et internationaux tels que “Woodford Dreaming festival” (Australie), Printemps de Bourges (France) Femmes Funk (Nouvelle Calédonie).

2011* Prix “MEILLEURE ARTISTE MALOYA » aux Voix de l’Océan Indien

2014* Sortie du 2ND ALBUM “FANM I DOBOUT”, tournée en Australie, Vanuatu, France, Inde, Slovénie…. Meilleur Artiste du Island Vibes Festival en Australie.