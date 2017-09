<<< RETOUR La Réunion Positive

Signature des contrats d’apprentissage du 15 juin au 15 novembre 2017 La Réunion Positive Le contrat d’apprentissage est un contrat à durée indéterminée ou déterminée de typeparticulier qui permet d’acquérir en alternance une formation débouchant sur une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Tout en travaillant pour un employeur, l’apprenti(e) suit des cours en Centre de Formation d’Apprentis. Plus de 250 formations en apprentissage sont financées par la Région Réunion. L’apprentissage intègre tous les niveaux de qualification et permet la formation d’apprentis du Niveau V au Niveau I.



Les avantages de l’apprentissage



• un contrat de travail • une rémunération • un diplôme ou un titre reconnu allant du CAP au diplôme d’ingénieur (du Niveau V au niveau I) • une expérience professionnelle



Qui peut entrer en apprentissage ?



L’apprentissage s’adresse aux filles et garçons et concerne tous les niveaux de formation. La condition indispensable est d’avoir entre 16 et 25 ans tout en sachant qu’une dérogation est possible dans certains cas :

• les jeunes âgés d’au moins 15 ans s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire,

• au-delà de 25 ans pour les travailleurs handicapés,

• accessible aux salarié(e)s de plus de 26 ans quand ces derniers ont un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation nécessite l’obtention d’un diplôme ou titre visé.



Le contrat d’apprentissage



• est un contrat de travail conclu entre un employeur et l’apprenti

• comprend une période d’essai de 45 jours consécutifs dans l’entreprise

• est conclu pour une durée de 1 à 3 ans en fonction du niveau de compétences et de qualifications préparées (pour une durée de 4 ans si le salarié est une personne handicapée ou en cas d’échec à l’examen ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti(e)).



Les statuts de l’apprenti



• salarié à part entière avec les droits et obligations qui s’y rapportent (salaires, couvertures sociales, congés, retraites…)

• les revenus de l’apprenti ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC annuel. Cela s’applique également au foyer fiscal des parents si l’apprenti y est rattaché

• n’entre pas dans le calcul de l’effectif de l’entreprise.



TOI AUSSI, CHOISIS L’ALTERNANCE ! SIGNE TON CONTRAT D’APPRENTISSAGE DU 15 JUIN AU 15 NOVEMBRE 2017

​

→ Pour consulter la liste des formations et tout savoir sur l’alternance, téléchargez le guide apprentissage 2017 !





