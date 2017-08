<<< RETOUR La Réunion Positive

Signature de la convention cadre interreg V entre la Réunion et Madagascar La Réunion Positive Le programme INTERREG V oi est le cadre privilégié de l’intervention de la collectivité en matière d’ouverture internationale, la convention-cadre avec les pays de la Commission de l’océan Indien sera sa déclinaison opérationelle. Après la République de Maurice et l’Union des Comores, la République de Madagascar confirme son intérêt au programme INTERREG V oi et signe le document de mise en oeuvre : la convention-cadre. Le Secrétaire d’État auprès du Ministère des Affaires Étrangères Chargé de la Coopération et du Développement de Madagascar en visite du 13 au 16 août 2017 à La Réunion, a procèdé à la "signature de la convention-cadre INTERREG V oi".

"Coopérer pour réussir est essentiel. Quand une région de l’Océan-Indien se développe, c’est tout l’Océan Indien, toutes les populations qui se portent mieux, lorsqu’une région l’Océan Indien souffre, c’est tout l’océan Indien et toutes nos populations qui sont impactés... Avec l’appui de l’Europe, de nouveaux projets concrets peuvent être engagés. Le programme Interreg V géré par la Région vise à renforcer les actions de développement. Il nous appartient de l’utiliser au bénéfice de nos territoires. La coopération est une clé de la réussite de La Réunion, la clé d’une véritable dynamique pour la zone du grand Océan-Indien"



Didier Robert, Sénateur, Président de La Région Réunion





L’enjeu de cette insertion est de favoriser le développement de La Réunion et un codéveloppement mutuellement avantageux avec les pays de la zone de l’océan Indien. La collectivité régionale conforte sa politique de développement économique à travers l’ouverture internationale et d’insertion régionale, au bénéfice de ses entreprises et de sa jeunesse. Cette politique de coopération régionale et d’action internationale a été approuvée le 22 avril 2016, avec le lancement officiel du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V océan Indien 2014-2020. Un programme doté de 63,2 millions d’€ FEDER, alloués par l’Union Européenne , qui permettra de renforcer les partenariats avec les pays "du grand océan Indien".





L'enjeu de cette insertion est de favoriser le développement de La Réunion et un codéveloppement mutuellement avantageux avec les pays de la zone de l'océan Indien. La collectivité régionale conforte sa politique de développement économique à travers l'ouverture internationale et d'insertion régionale, au bénéfice de ses entreprises et de sa jeunesse. Cette politique de coopération régionale et d'action internationale a été approuvée le 22 avril 2016, avec le lancement officiel du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V océan Indien 2014-2020. Un programme doté de 63,2 millions d'€ FEDER, alloués par l'Union Européenne , qui permettra de renforcer les partenariats avec les pays "du grand océan Indien".

