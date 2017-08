Signature d’un accord en faveur de l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants

Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, Vincent Cramard, directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), Michel Swinton, directeur régional de Pôle Emploi Réunion, ont signé ce mardi 22 août 2017 en préfecture un accord départemental en faveur de l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants et signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR).



Cet accord vise à faciliter leur accès au monde économique, au titre d’un emploi ou d’une formation, par la mise en place d’un parcours adapté et personnalisé. Il précise les modalités organisationnelles ainsi que les actions et partenaires à mobiliser en fonction des caractéristiques du territoire (bassin d’emploi, métiers en tension, opportunités économiques, structures de formation présentes…).



Cet accord est la déclinaison départementale de l’accord cadre national triennal 2017-2019 conclu entre l’État, l’OFII et le Pôle emploi. Son suivi fera l’objet d’un comité de pilotage et d’un retour sur expérience dans le cadre du Service Public de l’Emploi à La Réunion (SPER).



A La Réunion, 560 personnes ont signé un contrat d’intégration républicaine entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.