Si vous voulez bien dormir, ne mangez pas de riz le soir

Il constitue l’ingrédient de base de l’alimentation réunionnaise et pourtant c’est bien connu, il vaut mieux éviter de le manger au diner. Le riz comme les autres féculents sont déconseillés pour le repas du soir car long à digérer et contre-indiqué si vous voulez perdre du poids.



Les féculents consommés avant le coucher favorise le stockage de calories et seraient plus difficile à éliminer durant le sommeil. Il serait donc préférable de manger des légumes et des fruits avant d’aller se coucher.