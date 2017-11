Si la compagnie Level fait un Paris Antilles à 99 euros...

Le 249 € de French Blue sur le vol aller simple Paris Réunion avait fait l'effet d'une bombe et avait derechef engendré une guerre des prix... Même combat du côté des Antilles avec la compagnie Level qui s'apprête à lancer une offre sur les Antilles à 99 € l'aller simple à partir de l'été 2018. Le groupe IAG qui détient entre autres British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus a décidé de frapper fort et de venir chatouiller Air France, Air Caraïbes et Corsair sur les Antilles.



Près de de 7 000 kilomètres à 99€, sachant que l'île Maurice n'est qu'à 226 kilomètres de nos côtes... Les Réunionnais peuvent-ils commencer à rêver? Corsair il y a quelques mois évoquait la possibilité d'un Maurice Réunion aller retour à 99€, c'était déjà pas mal...