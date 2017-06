Show coiffure, danse et mode autour d'Alejandro Blanes

Un show coiffure s’est déroulé samedi soir au Beach Club à Saint-Gilles. Un événement organisé par Lo Vip Institut, coiffeur officiel de Miss Réunion, avec la présence d'Alejandro Blanes, coiffeur et hair designer international.



Défilé, show coiffure, show danse étaient au rendez-vous de cette soirée sur le thème "Ethnique et chic" animé par Fredo l’accompagnateur des Miss Réunion avec repas dînatoire formule assiette.



Pendant le show, les invités ont pu découvrir à nouveau les 12 prétendantes au titre de Miss Réunion 2017 ainsi que la métamorphose d’Ambre N’guyen, Miss Réunion 2016, accompagnée de ses deux dauphines Raïssa Cadarsi et Anaïs Picard.



Coiffeurs, danseurs, chanteurs, créateur de haute couture et mannequins ont fait vivre un moment rare et unique aux invités du Beach Club.