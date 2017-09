Sexagénaire tabassée à coup de barre de fer : 4 ans de prison ferme

Le 30 août dernier, Agénor Aubras agressait avec une barre de fer son ex-compagne Chantal Séverin âgée de 69 ans à Saint-Paul, dans la cité Chaussée Royale.. Il était ensuite reparti à vélo, laissant sa victime inconsciente.Suite à une dispute, le gramoune avait commencé frapper au visage sa victime, avant de la traîner par les cheveux et de faire couler sur son visage de l’eau brûlante dans la baignoire, relate la presse écrite locale.Heureusement, la bonde n’est pas mise et Chantal Séverin arrive à tourner le robinet d’eau froide. Le tortionnaire prend ensuite soin de noyer le téléphone de sa victime, tout en continuant à l’asséner de coups.La suite est confuse. Chantal Séverin perd régulièrement connaissance avec des épisodes de coma, mais Agénor Aubras reste plusieurs jours à son domicile, menaçant sa victime de la tuer si elle parle de l’agression.Au bout de deux jours de calvaire, Chantal Séverin feint d’être morte. L’homme s’en va, ayant pris soin d’effacer les traces de sang et de nettoyer les vêtements. Sa victime appelle alors ses proches. Elle s’en sort avec sept fractures au visage, une surdité partielle et de nombreux hématomes.La procédure avait d’abord été ouverte pour tentative de meurtre, avant d'être requalifiée. Agénor Aubras a finalement été poursuivi pour violences aggravées, séquestration et menaces de mort. Il avait été présenté en comparution immédiate,Relaxé pour les menaces de mort, Agénor Aubras écopera finalement de 4 ans de prison ferme. Il a été conduit directement à Domenjod à l'issue du procès.