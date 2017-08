Sénatoriales au PS : Et si Wilfrid Bertile remplaçait Christian Annette ?

Il parait évident à tous les observateurs politiques que la désignation de Christian Annette comme candidat officiel du PS pour mener la liste socialiste aux sénatoriales était une erreur. Ce ne sont pas ses qualités intrinsèques qui sont en cause mais il cumule nombre de handicaps.



Il n'a jamais réussi à se faire élire à Sainte-Marie, que ce soit aux municipales ou aux cantonales. Or, le mandat de sénateur vient en général couronner la carrière d'un élu. Une sorte de bâton de maréchal. Et on en est loin avec Christian Annette...



Il traine également comme un boulet le fait d'être le frère du maire de Saint-Denis. Gilbert Annette est certes l'homme fort du PS mais, en même temps, il a une personnalité très clivante. On est avec lui ou on est contre lui. Et s'il dispose d'une majorité au sein de la fédération, il y compte aussi beaucoup d'ennemis...



Autant dire que, dans ce contexte, Christian Annette n'a pratiquement aucune chance d'être élu.



Cette perspective a amené certaines personnalités de Gauche à réfléchir et à se dire que si le PS voulait obtenir un sénateur, ce qui est possible sur le papier, il fallait un autre candidat que l'opposant saint-marien.



Et certains se sont senti pousser des ailes. Wilfrid Bertile, qui a été maire de Saint-Philippe sous le mandat de François Mitterrand, ce n'était pas hier, aujourd'hui âgé de 72 ans, se verrait bien dans le rôle de candidat consensuel à même de rallier tous les grands électeurs de Gauche. Ou tout au moins ceux du Parti socialiste.



Une rencontre a eu lieu en fin de semaine entre le maire de Saint-Denis et Wilfrid Bertile. Rien n'est encore décidé mais il n'est pas impossible que ce soit l'ancien maire de Saint-Philippe qui mène la liste du PS aux sénatoriales. Avec des chances beaucoup plus fortes d'être élu...