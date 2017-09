Mail Courrier des lecteurs Sénatoriales : Thierry Robert perd ses nerfs !





En effet, le député de la 7e circonscription a bien compris que de nombreux élus saint-Leusiens n'allaient pas suivre ses consignes de vote aux élections sénatoriales. Les grands électeurs de Saint-Leu refusent de voter pour la liste du "manger cochon" de coalition LPA/PS proposée par Thierry Robert et son nouveau meilleur ami Gilbert Annette qui ne convainc ni les élus de gauche ni les élus du centre.



Au lieu de faire propre introspection, de se poser les bonnes questions, de se demander pourquoi les élus de saint-Leu font preuve de résistance face à cette liste indigeste, comme toujours Thierry Robert attaque et menace.



Pour la Société Civile de Saint-Leu Sentant le délitement de sa majorité municipale LPA à la mairie de Saint-Leu depuis l'élection de Bruno Domen au majorat et devant la perte manifeste de son leadership sur le groupe majoritaire au Conseil municipal de la Ville, Thierry a trouvé comme toujours une parade : "Ce n'est pas moi ! C'est lui !"



