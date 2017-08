Mail A la Une . Sénatoriales : Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue devraient finalement conduire une liste unie de la Droite





Mercredi dernier, je vous annonçais qu'



De l'autre côté, Didier Robert, soutenu par une grosse majorité des maires de la Réunion, poussait Jean-Louis Lagourgue qui s'apprêtait lui aussi à mener une liste.



Une rencontre vendredi soir qui a bouleversé la donne



Les choses ont radicalement changé à l'occasion d'une rencontre qui a eu lieu vendredi entre Didier Robert, Michel Fontaine et Nassimah Dindar et à l'issue de laquelle les "dissidents" de la plateforme de la Droite et du Centre ont accepté de rentrer au bercail.



Les arguments du président de la Région ont dû être suffisamment convaincants puisqu'à l'issue de la réunion, tout le monde était tombé d'accord sur le principe d'une liste menée par Nassimah Dindar, devant Jean-Louis Lagourgue et un candidat des Républicains qu'il appartiendra à Michel Fontaine de désigner.



Les mauvaises langues diront plutôt que le maire de Saint-Pierre et la présidente du Département se sont aperçus qu'ils n'avaient que très peu de maires derrière eux et que Daniel Gonthier et une partie des conseils municipaux de Saint-Louis et de Saint-Paul ne leur garantissait pas la réussite.



Un possible grand chelem



Il était très important que la plateforme réussisse à faire l'union car c'était la condition obligatoire pour que la liste de la Droite et du Centre obtienne trois élus.



Et qu'elle puisse même espérer réaliser le grand chelem avec 4 sénateurs sur 4 du fait de la division de la Gauche.



Aucune des listes de Gauche ne semble en effet en état, dans la configuration actuelle, d'obtenir un élu. Christian Annette est loin de faire l'unanimité au Parti socialiste et les candidatures de Brigitte Hoarau pour En Marche et de Vanessa Miranville pour une des branches écologistes n'ont aucune chance d'aboutir...



Le cocu de l'histoire sera au final Thierry Robert qui se voit largué par Nassimah Dindar, qui préfère jouer la carte de la sûreté en étant sûre d'être élue plutôt que de tout risquer dans une aventure dissidente aux côtés des maires de Saint-Pierre et de Saint-Leu.



