Sénatoriales : Le PS partira avec le LPA

L'instance fédérale du Parti socialiste a organisé, ce mardi soir à Saint-Denis, son vote afin d'établir son architecture pour les Sénatoriales du 24 septembre. Alliance avec le PLR ou le LPA ? Le PS a choisi la seconde option (La Politique autrement) pour cette échéance.



Un vote qui s'est déroulé "selon les règles du parti, après avoir pris connaissance des différents comptes-rendus avec les partenaires de gauche", a expliqué Philippe Le Constant, secrétaire départemental du Parti socialiste. PS et LPA s'unissent à travers une liste qui verra comme leader Michel Dennemont (PS), suivi d'Audrey Belim (PS), de Christian Annette (PS). Deux élus du LPA (Un homme et une femme) composent le reste de la liste ainsi que Jean-Luc Saint-Lambert (PS).



Cette liste qui respecte la parité a réuni 28 votants sur 39, dont 23 "oui" et 5 "blanc".



Cette architecture avait été rejetée par le PLR (Pour la Réunion) "qui était pourtant d'accord sur le programme présenté et sur un partage à mi-mandat", indique Philippe Le Constant. Le PLR avait fait une contre-proposition avec une liste menée par Emmanuel Séraphin (PLR), une élue PS femme, un élu Progrès et un élu les Verts notamment.



Cet accord politique entre PS et LPA ne porte que sur les sénatoriales. La direction du PS a été mandatée pour conclure un accord avec le LPA avant le 4 septembre (date du début des dépôts de candidatures).



En cas de victoire lors de l'élection, les deux partis ont donc décidé d'un partage de mandat : 3 ans pour Michel Dennemont / 3 ans pour Audrey Belim. Cette dernière a été présentée comme un "signal fort pour le renouvellement et le rajeunissement du parti."



Samuel Irlepenne sur place