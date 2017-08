Sénatoriales : L’union de raison de la plateforme

Les couteaux semblaient tirés, la droite et le centre prêts à écorcher la plateforme bâtie dans le cadre des élections régionales et départementales. Heureusement, les responsables politiques locaux, Nassimah Dindar en tête, ont eu la sagesse d’esprit de privilégier le dialogue et le consensus afin de présenter une liste d’union pour ces élections sénatoriales.



J’ai presque envie de dire que c’est une union de raison à laquelle ont consenti les élus de la droite et du centre. Ils ont été raisonnables, car ils ont su mettre leur égo de côté pour préserver cette union qui a fait la force de la plateforme depuis 3 ans déjà. Ils ont été raisonnables, car cela permet de maintenir une cohérence d’action et de projet pour La Réunion. Ils ont été raisonnables enfin car ils ont fait le choix du talent et de l’engagement en plaçant Nassimah Dindar en tant que tête de liste.



Je reconnais que pour une fois, la droite réunionnaise n’a pas été « la plus bête du monde ». Elle a su faire preuve d’intelligence et de maturité pour présenter une liste cohérente. Ce n’était pas gagné d’avance mais ils y sont arrivés ! Et c’est déjà une première victoire !