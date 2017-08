Mail A la Une . Sénatoriales : Brigitte Hoarau tête de liste de La République en Marche à la Réunion

La commission nationale d’investiture de la République en Marche a validé la candidature de l’avocate Brigitte Haorau pour la circonscription de La Réunion.



La Commission nationale d’investiture de la République en Marche vient de valider de nouveaux candidats pour l'outremer et selon



Pour rappel, les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre. 170 sénateurs sur 348 vont être renouvelés pour un mandat de 6 ans. Dans chaque département, les sénateurs sont désignés au suffrage universel indirect par un collège d'élus locaux. Le dépôt des listes de candidats, qui doivent comporter 4 candidats, aura lieu du 4 au 8 septembre. La Commission nationale d'investiture de la République en Marche vient de valider de nouveaux candidats pour l'outremer et selon le site Outremer360° , c'est Brigitte Hoarau qui a été choisie pour conduire la liste du parti présidentiel sur la circonscription de La Réunion. Brigitte Hoarau devrait officialiser cette information dès demain après-midi à l'occasion d'une conférence de presse donnée à Saint-Pierre.Marie-Christine Ponamalé du site Outremer 360° rappelle que Brigitte Hoarau est actuellement avocate au Barreau de Saint-Pierre et qu'elle a travaillé au sein de plusieurs collectivités de La Réunion. Elle a également été responsable de la gestion du personnel au Conseil régional présidé par Pierre Lagourgue jusqu'au 1er mai 1992. Embauchée au Conseil général, elle avait intégré le cabinet d'Eric Boyer. Elle avait ensuite rejoint le service Communication du Conseil Général jusqu'en 1994. Changement de cap, elle a par la suite repris ses études universitaires en s'inscrivant au Centre de formation à la profession d'avocat à Strasbourg où elle a obtenu son CAPA. En 1995, elle est de retour à La Réunion pour effectuer un stage d'avocat chez Dominique Rivière (actuellement membre du Conseil économique, social et environnemental) à Saint-Denis. Deux ans plus tard, en 1977, elle ouvre son cabinet d'avocat à Saint-Denis. Elle est alors appelée le 1er janvier 2005 comme directrice de cabinet de la présidente du Conseil général, Nassimah Dindar, puis reprend alors ses activités d'avocat à Saint-Pierre en mars 2007. Après avoir préparé une éventuelle candidature aux élections municipales de mars 2008 à Petite Île, où son père était 1er adjoint au maire, elle se retire pour être candidate à Saint-Denis sur la liste menée par Michel Lagourgue, représentant du Modem à La Réunion à cette époque. Elle se consacre depuis cette date à ses activités d'avocate.



