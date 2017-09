Sénatoriales : Brigitte Hoarau répond à Thierry Robert

En réponse aux élucubrations de Thierry Robert sur différents médias, je souhaiterai mettre un terme à ses déclarations intempestives.



Une fois de plus, Thierry Robert affiche un profond mépris envers le parti présidentiel. Il n'est, à ce jour, aucunement habilité à s'exprimer au nom de La République En Marche.



Je suis la candidate investie par la CNI (Commission Nationale d'Investiture de La République En Marche). D'ailleurs, à cet effet, je vais rencontrer le Premier Ministre prochainement sur son invitation.



Je porte les couleurs et les valeurs du parti présidentiel, avec pour unique objectif de travailler sur un projet commun pour La Réunion. Au-delà des clivages et des partis, le seul combat politique qui m'intéresse est de défendre les intérêts de notre département. Je suis une femme d'action et d'engagement et je souhaite mettre fin à ces instrumentalisations grossières, eu égard au respect que je porte aux Grands Electeurs.



Le combat que je mène est à l'image de la politique à laquelle je crois, une politique loyale et respectueuse de nos valeurs républicaines.



Brigitte Hoarau, candidate investie La République En Marche pour une liste de Rassemblement aux sénatoriales.