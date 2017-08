Sénatoriales: Brigitte Hoarau dément des propos tenus par Thierry Robert

"Candidate investie par la Commission Nationale d'Investiture de La République En Marche, pour les sénatoriales, je suis indignée par la déclaration de Thierry Robert, ce soir sur Réunion 1ère, lors du journal télévisé.



Ces allégations farfelues proviennent d'une personne spécialiste de l'outrance, coutumière de la navigation des sous-marins qui circulent en eaux troubles. Je désire faire savoir que ces propos sont mensongers et fantaisistes.



Je n'ai pas rencontré Didier Robert avant mes démarches et celui-ci, n'a pu avoir aucune influence, ni sur ma décision, ni sur celle de mon parti.



J'ai, depuis le début de mon engagement le soutien de Jean Gaël Anda, membre du LPA, ce qui a déplu à M. Thierry Robert.



J'ai toujours été une femme engagée et j'ai eu la confiance de La République En Marche pour mener une liste de rassemblement autour d'un projet pour La Réunion.

Je constate que ma conférence de presse de ce mercredi 16 août a bouleversé certains plans.



Je regrette fortement que Thierry Robert qui se prétendait il y a encore quelques semaines, faire partie de la majorité présidentielle, trouve des prétextes pour ne pas soutenir ma candidature. Je déplore ce genre de déclaration erronée qui n'a d'autre but que la manipulation politique qui, hélas, donne à notre département une bien triste image.



Brigitte HOARAU, candidate La REM du rassemblement aux Sénatoriales.