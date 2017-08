Sénatoriales : Bernard Law-Waï veut "stopper la tentative d'hégémonie de Didier Robert"

Bernard Law-Waï souhaite présenter 4 listes de six personnes pour ces sénatoriales. Composées de " candidats de plusieurs horizons politiques de façon à rassembler le plus largement possible" mais aussi afin de "stopper la tentative hégémonique de Didier Robert", lance-t-il dans un communiqué.



L'ancien conseiller municipal de Saint-Paul en appelle aux différents élus, "la plus grosse force de ce pays" afin de lui "faire barrage".



Bernard Law-Waï s'adresse donc à Nassimah Dindar et l'invite à "rebattre les cartes et à s’unir avec les maires du sud" dans un nouveau modèle politique. L'élu propose un roulement entre 6 candidats d’une même liste qui siégeront chacun leur tour dans la fonction de sénateur durant un an. "L'objectif c’est de faire profiter à un plus grand nombre de cette fonction honorifique".



"Je conseille vivement à Nassimah Dindar de quitter le navire Didier et de nous rejoindre afin de partir pour mieux revenir et rester présidente du Conseil départemental".



Les sénatoriales, une dernière tentative de Bernard Law-Waï qui indique qu’il prendra sa retraite politique l’année prochaine après avoir été conseiller municipal, adjoint au maire de Saint-Paul,ou encore président de commission à la CCI, rappelle-t-il.