Sénatoriale : Les candidats se bousculent en préfecture

Michel Dennemont, tête de liste de l’alliance PS - LPA a été le premier à se présenter ce jeudi après-midi au bureau des élections de la préfecture.Le maire des Avirons est venu remplir les formalités administratives pour confirmer sa candidature aux Sénatoriales du 24 septembre. A ses côtés, sa suppléante Audrey Bélim. Tous deux sont arrivés décontractés alors qu’ils ont appris un peu plus tôt que Wilfrid Bertile allait finalement mener l’autre alliance de gauche composée du PLR, du Progrès et du MCR.Les socialistes, c’est une certitude, partiront divisés, entre le PS version Annette ( Accord PS/LPA : "Ce matin, on a mis une graine en terre" ) qui s'est rabiboché avec Thierry Robert malgré les critiques de ce dernier envers le premier à l'issue des législatives et le PS version Patrick Lebreton ( Wilfrid Bertile tête de liste du PLR - Progrès - MCR ).A 15H, la présidente du Département est à son tour attendue en préfecture. Suivie de près par Brigitte Hoarau annoncée à 15H30. L’avocate sudiste est candidate de la République en marche. Enfin, à quelques encablures de la préfecture, Gélita Hoarau, sénatrice sortante (elle avait remplacé Paul Vergès) tient actuellement une conférence de presse sur le Barachois.