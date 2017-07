Semaine des 4 jours: 14 maires reviennent à la charge contre le recteur

"Par décret daté du 27 juin 2017, le Gouvernement a ouvert la possibilité de rétablir la semaine des 4 jours dès lors que les communes et la communauté éducative, à travers les conseils d’école, en expriment la volonté.



En publiant ce décret au Journal Officiel de la République Française (JORF) à la date du 28 juin 2017, le Gouvernement a clairement voulu rendre possible la mise en œuvre de la semaine des 4 jours dès la rentrée scolaire 2017.



Dans l’esprit de ce décret et dans le respect de la démocratie, il appartient à l’autorité académique de tenir compte de l’expression de la volonté des communes et des conseils d’école. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans tous les départements de France. Il serait incompréhensible que cette mesure puisse entrer en vigueur dans différentes communes en France et dans aucune à La Réunion.



Il est essentiel, pour le bon fonctionnement du service public de l’Education Nationale, que l’instance du Conseil d’école soit respectée, surtout lorsque son avis est requis par les textes.



C’est pourquoi, nous demandons à monsieur le Recteur, dans le souci de la préservation de la qualité du partenariat entre l’Education Nationale, la communauté éducative et les municipalités, de prendre en compte les demandes exprimées et de permettre le rétablissement de la semaine des 4 jours dans les communes qui le souhaitent, conformément à la volonté politique exprimée par le Gouvernement."