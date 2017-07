Semaine de 4 jours: S. Fouassin et JC. Lacouture demande l'intervention des ministres

Alors que des communes souhaitent mettre en place la semaine de 4 jours et que le recteur le refuse, le Président de l’Association des Maires Départementalistes (AMD), Jean-Claude Lacouture, et le Président de l’Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), Stéphane Fouassin, ont adressé un courrier aux ministres de l’Éducation nationale et des Outre-mer, afin de leur demander une intervention sur le sujet.



Voici le courrier envoyé aux ministres :